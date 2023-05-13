Назван клуб из топ-5 лиг Европы, задействовавший в этом сезоне меньше всех игроков

Римский «Лацио» стал клубом из топ-5 сильнейших футбольных чемпионатов Европы, который задействовал меньше всех игроков в текущем, подходящем к концу сезоне. Рейтинг подготовил портал Transfermarkt.

Так, за эту команду на протяжении всего сезона сыграли лишь 22 футболиста. На втором месте идёт без пяти минут чемпион Англии в лице «Манчестер Сити» - горожане задействовали 23 футболиста. На третьем месте конкурент «Лацио», миланский «Интер» - за «нерадзурри» в официальных матчах сезона сыграли всего 24 игрока.

Замыкает первую четвёрку «ПСЖ» - за парижан сыграли 25 футболистов. Столько же выходили на поле за сезон в составе «Лилля», «Аталанты», «РБ Лейпцига», «Вест Хэма», «Бренторда» и бременского «Вердера».

«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»