Зинченко замечен на тренировке «Арсенала»

Один из лидеров раздевалки лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, похоже, сможет помочь «канонирам» в завтрашнем матче против «Брайтона» в рамках 36 тура АПЛ. Фотографиями игрока, который появился на тренировке своей команды и активно участвует в тренировочном процессе, делится пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Зинченко не поможет своему клубу до конца сезона. Вчера рулевой «Арсенала» Микель Артета эту информацию опроверг, заявив, что украинец ещё не сказал своё последнее слово в этом сезоне.

Кстати, «Арсенал» впереди ожидают ещё три матча в рамках АПЛ. Ближайший пройдёт завтра против «Брайтона» на арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Несмотря на все неудачи, подопечные Микеля Артеты всё ещё могут стать чемпионами Англии, но только при условии потери очков «Манчестер Сити».