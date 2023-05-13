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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» Эмери набирает в среднем по два очка за игру

13 Мая 2023 • 19:25 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
20.05 17:00

Сегодня «Астон Вилла» Унаи Эмери сделала важный шаг в возможное попадание в еврокубки по окончании сезона. «Вилланы» обыграли дома многострадальный «Тоттенхэм» - 2:1.

Как сообщает Opta Sports, наставник бирмингемцев Унаи Эмери после возвращения в АПЛ набирает в среднем по 1,96 очка за игру. Это является третьим результатом в лиге среди специалистов, которые провели не менее 10 матчей. Уступает Эмери лишь своим испанским коллегам по цеху – Хосепу Гвардиоле и Микелю Артете. У тренеров «Манчестер Сити» и «Арсенала» по 2,41 и 2,33 очка за игру соответственно.

Эмери – лучший тренер АПЛ в апреле

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Хосеп Гвардиола Унаи Эмери Микель Артета Астон Вилла
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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