«Кристал Пэлас» спокойно обыграл «Борнмут»

В очередном матче 36-го тура Премьер-лиги встретились соседи по таблице, «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Гости смогли лишь дважды пробить в сторону ворот противника и закономерно проиграли. Эберечи Эзе отметился голевым дублем, забив по разу в каждом тайме, - 2:0.
Лондонцы настигли «Челси» на 11-м месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Эзе Эберечи39'
|(2:0) Эзе Эберечи58'
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Эзе Эберечи•Дукуре Шейк81' (Макартур Джеймс (81') •Хьюз Уилл77' (Ридевальд Жайро (77') •Олисе Майкл•Айю Джордан•Заха Уилфрид51' (Эдуар Одсонн (51')
Нето Мурара•Мефам Крис•Забарный Илья•Келли Ллойд•Винья Матиас60' (Брукс Дэвид (60') • 90'Хефферсон Лерма• 90'Ротуэлл Джо81' (Кук Льюис (81') •Уттара Данго73' (Энтони Джейдон (73') •Биллинг Филип60' (Смит Адам (60') •Кристи Райан60' (Мур Киффер (60') •Соланке Доминик
Запасные: Траверс Марк•Стивенс Джек•Стэйси Джек•Сенеси Маркос
13 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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