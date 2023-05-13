«Саутгемптон» вылетел из АПЛ, проиграв «Фулхэму»

«Саутгемптон» и «Фулхэм» провели малособытийный матч 36-го тура чемпионата Англии. Тем не менее, голы были. Карлос Винисиус поразил ворота сразу после перерыва, также отличился Александар Митрович - 2:0. Если лондонцы вышли на девятое место, то «святые» официально прощаются с АПЛ.
Протокол игры
|48'Винисиус Карлос (0:1)
|72'Митрович Александар (0:2)
Маккарти Алекс•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян•Лянко Войнович•Мэйтленд-Найлс Эйнсли82' (Армстронг Адам (82') •Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео• 53'Уолкотт Тео62' (Сулемана Камалдин (62') •Алькарас Карлос73' (Эльюнусси Мохамед (73') •Армстронг Стюарт73' (Дженепо Мусса (73') • 77'Онуачу Пол62' (Мара Секу (62')
Запасные: Базуну Гэвин•Бри Джеймс•Чалета-Цар Дуе•Арибо Джо
Лено Бернд•Тете Кенни•Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау78' (Лукич Саша (78') •Рид Харрисон•Уилсон Гарри78' (Кебано Нескенс (78') •Кэрни Том70' (Рид Бобби (70') •Виллиан Боргес78' (Манор Соломон (78') •Винисиус Карлос65' (Митрович Александар (65')
Запасные: Родак Марек•Харрис Люк•Даффи Шейн•Седрик Соареш
13 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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