«Саутгемптон» вылетел из АПЛ, проиграв «Фулхэму»

«Саутгемптон» и «Фулхэм» провели малособытийный матч 36-го тура чемпионата Англии. Тем не менее, голы были. Карлос Винисиус поразил ворота сразу после перерыва, также отличился Александар Митрович - 2:0. Если лондонцы вышли на девятое место, то «святые» официально прощаются с АПЛ.