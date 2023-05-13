Команды Эллардайса за девять лет ни разу не уступали «Ньюкаслу» дома

Сегодня днём «Лидс» Сэма Эллардайса сыграл в результативную ничью с «Ньюкаслом» - 2:2. Как сообщает Opta, пять последних домашних матчей против «сорок» специалист провёл у руля разных клубов, притом, без поражений.

В ноябре 2014 года «Большой Сэм» руководил «Вест Хэмом» и обыграл «Ньюкасл» дома со счётом 1:0, в октябре 2015 года – «Сандерлендом». Тогда «чёрные коты» разгромили своего принципиального соперника и географического соседа, 3:0.

В 2018 году, в апреле уже «Эвертон» Эллардайса оформил минимальную победу над «сороками» - 1:0. А в марте 2021 года «Вест Бромвич» Эллардайса сыграл с «Ньюкаслом» в нулевую ничью.

Напомним, что известный специалист лишь в начале мая пришёл спасать от вылета из АПЛ многострадальный клуб из Йоркшира.