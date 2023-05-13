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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван самый результативный игрок в топ-10 лигах Европы с начала апреля

13 Мая 2023 • 16:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Брайтон
18.05 21:30

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон сегодня днём дважды поразил ворота «Лидса» - он реализовал два 11-метровых удара и спас для своей команды ничейный результат, 2:2. Таким образом, у англичанина с начала апреля набралось уже 10 забитых голов.

Как сообщает Opta Sports, нападающий со своим показателем единолично является самым результативным игроком в 10 сильнейших лигах Европы.

Всего 31-летний футболист в текущем сезоне оформил 15 голов в ворота соперников «сорок» в рамках АПЛ. Также у него на счету четыре голевых передачи.

В следующем матче Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Каллум Уилсон
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НЬЮКАСЛ БРАЙТОН
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