«Ньюкасл» не удержал победу в матче с «Лидсом»

В 36-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» гостил у аутсайдеров из «Лидса» и быстро пропустил - Люк Эйлинг добил мяч в пустые ворота после спасения голкипера. Патрик Бэмфорд с пенальти едва не удвоил счет, но Ник Поуп здорово сыграл на ленточке и выручил. Такой же момент у соперника, и Каллум Уилсон пробил впритирку с левой штангой - 1:1. Еще один пенальти, и на сей раз Уилсон зарядил по центру под перекладину, это дубль. Под конец встречи Расмус Кристенсен подобрал мяч у штрафной и поразил цель, голкипер же был закрыт игроками и не смог спасти.

Ничья 2:2 дает шанс «МЮ» в этом туре догнать «Ньюкасл» на третьем месте. «Лидс» - третий с конца с отставанием в очко от ближайшего конкурента.