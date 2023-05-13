«Ньюкасл» не удержал победу в матче с «Лидсом»

В 36-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» гостил у аутсайдеров из «Лидса» и быстро пропустил - Люк Эйлинг добил мяч в пустые ворота после спасения голкипера. Патрик Бэмфорд с пенальти едва не удвоил счет, но Ник Поуп здорово сыграл на ленточке и выручил. Такой же момент у соперника, и Каллум Уилсон пробил впритирку с левой штангой - 1:1. Еще один пенальти, и на сей раз Уилсон зарядил по центру под перекладину, это дубль. Под конец встречи Расмус Кристенсен подобрал мяч у штрафной и поразил цель, голкипер же был закрыт игроками и не смог спасти.
Ничья 2:2 дает шанс «МЮ» в этом туре догнать «Ньюкасл» на третьем месте. «Лидс» - третий с конца с отставанием в очко от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|(1:0) Эйлинг Люк7'
|31'Уилсон Каллум (1:1)
|69'Уилсон Каллум (1:2)
|(2:2) Кристенсен Расмус79'
Роблес Жоэль• 69'Эйлинг Люк•Кристенсен Расмус•Вебер Максимилиан•Фирпо Жуниор 59' 90'• 90'Маккенни Уэстон•Кох Робин•Гринвуд Сэм46' (Форшоу Адам (46') •Морено Родриго87' (Ааронсон Бренден (87') •Бэмфорд Патрик 90'90' (Стрёйк Паскаль (90') •Харрисон Джек64' (Ньонто Вильфред (64') 69'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Жоэлинтон•Гимараэс Бруно• 57'Уиллок Джо87' (Андерсон Эллиот (87') •Альмирон Мигель73' (Гордон Энтони (73') •Уилсон Каллум 72'73' (Сен-Максимен Аллан (73') •Исак Александр
13 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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