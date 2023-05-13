Виллиан может остаться в АПЛ

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан может задержаться в Ангглийской премьер-лиге. Как стало известно журналистам Todofichajes, руководство клуба хочет пролонгировать контракт с игроком. Срок действующего соглашения между сторонами истекает в конце июня.

По сведениям источника, «дачники» предложат 34-летнему южноамериканцу новый контракт до завершения сезона-2023/2024.

Виллиан присоединился к «Фулхэму» в прошлом году. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 24 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.