Невилл дал прогноз на матч «Эвертон» - «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался касательно предстоящего матча между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» в рамках 36-го тура Премьер-лиги.

«В перерыве между матчами с «Реалом» команда Гвардиолы встретится с «Эвертоном», с которым ранее возникали сложности. «Ириски» сражаются на выживание, поэтому может произойти что угодно. Но, скорее всего, «Манчестер Сити» одержит победу», - передает слова эксперта Sky Sports.

Матч «Эвертон» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 мая, в Ливерпуле. «Горожане» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Арсенал» на одно очко.