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Невилл дал прогноз на матч «Эвертон» - «Манчестер Сити»

13 Мая 2023 • 13:09 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался касательно предстоящего матча между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» в рамках 36-го тура Премьер-лиги.

«В перерыве между матчами с «Реалом» команда Гвардиолы встретится с «Эвертоном», с которым ранее возникали сложности. «Ириски» сражаются на выживание, поэтому может произойти что угодно. Но, скорее всего, «Манчестер Сити» одержит победу», - передает слова эксперта Sky Sports.

Матч «Эвертон» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 мая, в Ливерпуле. «Горожане» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Арсенал» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Гари Невилл
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