«Барселона» получила ответ от Канте

Каталонская «Барселона» проявляла интерес к опорному полузащитнику лондонского «Челси» Н’Голо Канте. «Сине-гранатовые» сделали предложение французскому игроку, но получили от него отказ. Об этом рапортует Sport.es.

Источник отмечает, что Канте решил продолжить карьеру в «Челси». 32-летний футболист рассчитывает пролонгировать трудовое соглашение, истекающее по завершении нынешнего сезона.

За «пенсионеров» Н’Голо выступает с июля 2016 года. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Канте провел семь матчей, в которых сделал результативную передачу и получил одну желтую карточку.