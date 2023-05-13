Фелиш решил, где хочет продолжить карьеру

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который выступает на правах аренды за лондонский «Челси», определился, где хочет продолжить карьеру.

Как информирует Cope, португальский нападающий не собирается возвращаться в мадридский «Атлетико», которому принадлежит полноценный контракт игрока. Фелиш решил, что хочет остаться в чемпионате Англии. При этом, как отмечает источник, Жоау готов играть за другой клуб АПЛ, если «Челси» не захочет сохранить его.

23-летний португалец был арендован «пенсионерами» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Фелиш принял участие в 13 поединках, записав на свой счет три забитых мяча.