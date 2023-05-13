«Арсенал» хочет подписать правого защитника из чемпионата Турции

Правый защитник «Галатасарая» Саша Бой попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Как сообщает Sport Witness, «канониры» считают 22-летнего фуллбека лучшим из доступных вариантов на трансферном рынке.

«Галатасарай» будет открыт к продаже Боя ближайшим летом. Сам игрок мечтает перебраться в Английскую премьер-лигу, поэтому с радостью примет предложение «Арсенала».

«Канониры» летом хотят усилить позицию правого защитника, а бюджетным вариант с Боем может помочь клубу сэкономить деньги для приобретения футболистов на более проблемные позиции.

На счету 22-летнего Боя гол и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции.