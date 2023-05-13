«Челси» назвал стоимость Ковачича

Лондонский «Челси» принял решение расстаться с хорватским полузащитником Матео Ковачичем по завершении нынешнего сезона. Согласно данным журналистов Todomercadoweb, «пенсионеры» установили на трансфер игрока фиксированную клаузулу.

По данным источника, английский топ-клуб расстанется с хавбеком, если за него заплатят 40 миллионов евро. Срок действующего контракта хорвата с лондонцами истекает в следующем году.

Ранее стало известно об интересе к Матео со стороны мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Англии Ковачич провел 25 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.