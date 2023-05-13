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«Челси» назвал стоимость Ковачича

13 Мая 2023 • 11:34 Комментировать

Лондонский «Челси» принял решение расстаться с хорватским полузащитником Матео Ковачичем по завершении нынешнего сезона. Согласно данным журналистов Todomercadoweb, «пенсионеры» установили на трансфер игрока фиксированную клаузулу.

По данным источника, английский топ-клуб расстанется с хавбеком, если за него заплатят 40 миллионов евро. Срок действующего контракта хорвата с лондонцами истекает в следующем году.

Ранее стало известно об интересе к Матео со стороны мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Англии Ковачич провел 25 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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