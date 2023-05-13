Марч и Вебстер не помогут «Брайтону» в матче с «Арсеналом»

«Брайтон» будет вынужден обойтись без двух футболистов в матче следующего тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала» на выезде. Речь идёт о защитниках Адаме Уэбстере и Солли Марче, которые пропустят поединок из-за повреждения. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби.

Напомним, «Брайтон» продолжает борьбу за еврокубки. Если команда выиграет свои два матча в запасе, то обойдёт лондонский «Тоттенхэм» и поднимется на шестую строчку, которая в следующем сезоне позволяет принять участие в Лиге Европы.

На счету Марча 7 голов и 7 ассистов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Уэбстер не отметился ни одним голевым действием в чемпионате.