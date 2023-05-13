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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

13 Мая 2023 • 10:38 Комментировать

В матче 36-го тура Английской премьер-лиги «Астон Вилла» встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Своим мнением о предстоящем противостоянии поделился наставник бирмингемского коллектива Унаи Эмери.

«Нам предстоит матч против очень сильного соперника. Команда хочет насладиться моментом, мы будем едины на протяжении этих 90 минут. Хотим провести очень хороший день», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. После 35 туров Премьер-лиги хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости находятся на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Унаи Эмери Астон Вилла
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