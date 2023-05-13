Джака, скорее всего, покинет «Арсенал» летом

Вероятность ухода полузащитника Гранита Джаки из лондонского «Арсенала» становится всё выше. По информации от журналиста Алекса Крука, все стороны сейчас ожидают, что швейцарец летом покинет «Эмирейтс».

Сообщается, что футболист и руководство не могут согласовать новый контракт. Клуб не против отпустить полузащитника, который числится в составе с 2016 года, когда перешёл из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Джаки сейчас считается леверкузенский «Байер», который активно работает над тем, чтобы вернуть футболиста в немецкую Бундеслигу.