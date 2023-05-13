Невилл выбрал между Месси и Роналду

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Роналду и Месси - величайшие футболисты в истории. Многие выбирают Лионеля, однако лично я отдаю предпочтение Криштиану, ведь играл с ним за одну команду», - передает слова бывшего защитника «красных дьяволов» CBS.

Напомним, что Гари и Криштиану было одноклубникам на протяжении шести сезонов, защищая цвета «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент Месси играет за французский «ПСЖ», а Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра».