«Лидс» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 36-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Лидс» и «Ньюкасл».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лидс - Ньюкасл
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Протокол игры
|(1:0) Эйлинг Люк7'
|31'Уилсон Каллум (1:1)
Роблес Жоэль•Эйлинг Люк•Кристенсен Расмус•Вебер Максимилиан•Фирпо Жуниор•Маккенни Уэстон•Кох Робин•Гринвуд Сэм46' (Форшоу Адам (46') •Морено Родриго•Бэмфорд Патрик•Харрисон Джек
13 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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