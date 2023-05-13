«Арсенал» не готов платить за Райса 100 миллионов евро

Назван клуб, который является фаворитом на подписание полузащитника сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса. Согласно данным журналистов The Guardian, этим клубом является лондонский «Арсенал».

Главной загвоздкой считается сумма отступных за трансфер игрока. «Молотобойцы» хотят выручить с продажи хавбека 100 миллионов фунтов, в то время как «канониры» не готовы платить такую сумму. Ранее сообщалось, что «Арсенал» может предложить за Деклана порядка 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний полузащитник поучаствовал в 34 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачам.