Клубы АПЛ нацелились на футболиста «Ромы»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Как информирует инсайдер, несколько клубов АПЛ отправили своих представителей на ближайший поединок римлян в чемпионате Италии. В воскресенье, 14 мая, столичный коллектив померяется силами с «Болоньей» в рамках 35-го тура Серии А.

Ибаньес выступает за «Рому» с июля 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.