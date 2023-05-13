Поттер может возглавить французский клуб

Английский специалист Грэм Поттер, который находится в статусе безработного, может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Nice-Matin.

В услугах бывшего главного тренера лондонского «Челси» заинтересована «Ницца». Еще одним претендентом на пост рулевого команды называется Тьяго Мотта.

После 34 туров чемпионата Франции «Ницца» набрала 51 очко и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-чёрные» на выезде встретятся со «Страсбургом». Встреча состоится сегодня, 13 мая.