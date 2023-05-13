Тен Хаг высказался о трансферах «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможных трансферах клуба.

«Для меня заметна разница между нынешним и прошлым сезонами. Тогда было много провальных переговоров с новичками. Сейчас же игроки видят прогресс «МЮ» и амбиции нашего проекта. В этом году много хороших футболистов хотят пополнить наши ряды», - цитирует нидерландского специалиста Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В ближайшем матче подопечные тен Хага встретятся с «Вулверхэмптоном». Игра состоится сегодня, 13 мая.