Бернарду Силва оценил свои шансы на «Золотой мяч»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил о желании стать обладателем «Золотого мяча».

«Конечно, я бы хотел получить эту награду. Однако сейчас ее получают те, кто забивает важные голы. Я же больше командный игрок, но мне приятно видеть свое имя в списке 30 претендентов. Выиграть «Золотой мяч» мне будет крайне сложно. Ведь, повторюсь, зачастую выделяют футболистов, которые забивают голы», - передает слова португальского полузащитника France Football.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Бернарду поучаствовал в 32 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.