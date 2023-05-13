Силва выбрал между Месси, Мбаппе и Холанном обладателя «Золотого мяча»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, кто в этом году является главным претендентом на «Золотой мяч». Португалец выделил аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Сейчас есть несколько игроков, которые могут претендовать на награду. Это Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Если бы награду вручали прямо сейчас, то я бы сделал выбор в пользу Месси, ведь он стал чемпионом мира», - передает слова полузащитника France Football.

Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира – 2022, который прошел в Катаре в конце прошлого года.