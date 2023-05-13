Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей»

Хавбек сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва поведал о том, как относится к «Золотому мячу» соотечественник Криштиану Роналду.

«Криштиану - наш лидер и капитан сборной Португалии. Иногда он говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей». Роналду любит находиться на вершине. Поэтому он недоволен, когда не выигрывает», - передает слова полузащитника France Football.

Напомним, на счету Криштиану пять «Золотых мячей». Последний раз он выигрывал награду в 2017 году.

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Контракт португальца рассчитан на два с половиной года.