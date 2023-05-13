«Тоттенхэм» выбрал фаворита на пост главного тренера

В лондонском «Тоттенхэме» определились с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера команды. Согласно данным журналистов Sky Sports, фаворитом считается испанский специалист Хаби Алонсо. «Шпорам» нравится работа Хаби в леверкузенском «Байере», англичане запланировали переговоры с ним.

Таким образом, «Тоттенхэм» отодвинул на второй план кандидатуру экс-наставника мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

В ближайшем матче Английской премьер-лиги лондонский коллектив сыграет на выезде против бирмингемской «Астон Виллы». После 35 туров «шпоры» набрали 57 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.