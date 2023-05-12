Гвардиола: «На «Гудисон парке» всегда было сложно играть»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил ближайший матч своей команды в АПЛ – в воскресенье «горожане» приедут в Ливерпуль, где сыграют с «Эвертоном». «Ириски» отчаянно сражаются за сохранение места в Премьер-лиге по итогу сезона.

«Все шесть лет, которые я тренирую в Англии, игры на «Гудисон парке» для меня всегда были трудными. У них особая атмосфера на стадионе, а сейчас клуб находится в сложной ситуации», - цитирует специалиста официальный сайт «горожан».

Гвардиола добавил, что сложности этому матчу предаёт и то, что он находится в промежутке между двумя играми в Лиге чемпионов. Напомним, что на текущей неделе «Манчестер Сити» сыграл первую полуфинальную игру против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (1:1), а на следующей неделе в среду сыграет вторую.

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