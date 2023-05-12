Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего игрока АПЛ

Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего игрока Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Им стал бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Холанн получил подавляющее преимущество по результатам голосования в 82%. Соперничал в рейтинге он с капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором и вингером «канониров» Букайо Сакой.

Напомним, что Холанн установил абсолютный рекорд по числу голов в АПЛ за сезон. На данный момент у молодого норвежца 35 голов, впереди – ещё четыре игры в рамках сезона.

Лучшей футболисткой по итогу голосования журналистов стала Сэм Керр, форвард лондонского «Челси».

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