Менеджмент «Кристал Пэлас» не собирается легко расставаться с 21-летним защитником клуба Майклом Олисе. Как сообщает Football Insider, боссы «орлов» уже готовят для молодого игрока новое трудовое соглашение на улучшенных условиях.

Текущий контракт футболиста с его клубом рассчитан до 2026 года. Источник уточняет, что в лондонском клубе высоко оценили игру англичанина в этом сезоне и рассчитывают его сохранить.

Ранее появились новости о том, что Олисе интересуются во французском «ПСЖ». Всего на счету футболиста в текущем сезоне 37 матчей за «орлов» во всех турнирах, в них он смог два раза забить гол и девять раз отличиться ассистом.

Transfermarkt оценивает игрока в 27 млн евро.