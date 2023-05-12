«У него другая жизнь» - агент Бэйла подтвердил, что возвращения Гарета на поле ждать не стоит

Поклонникам Гарета Бэйла не стоит надеяться на то, что он снова решит вернуться на поле. Валлиец живет другой жизнью, уведомил общественность его агент Джонатан Барнетт.

- У Гарета было много предложений, но несерьезных. Сейчас он наслаждается жизнью и имеет право делать это. Он - лучший британский футболист за все времена. Но он больше не хочет играть в футбол У него другая жизнь, он наслаждается ею с семьей, - цитирует слова Барнетта Sky Sports.

Последним клубом Гарета был, напомним, мадридский «Реал». С ним он расстался летом прошлого года, после десяти лет выступлений в нем.