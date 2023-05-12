Артета отказался комментировать слухи об уходе Джаки в «Байер»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу слухов, которые наводнили СМИ в последние дни. Они касались опорного полузащитника «канониров» Гранита Джаки и интереса к нему со стороны немецкого «Байера».

«Я не буду реагировать на некоторые новости в СМИ о Джаке. Я очень доволен Гранитом, он проводит невероятный сезон, вероятно, даже лучший, который был у него в «Арсенале» за всё время. Мы очень рады, что он у нас есть», - сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» готов предложить «канонирам» за швейцарца 10 млн евро. Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года.