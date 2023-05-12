Дауд близок к переходу в «Брайтон»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд, судя по всему, переберётся в АПЛ. По информации EXCL, немец уже достиг устного соглашения о трансфере с руководством английского «Брайтона».

Как отмечает источник, переговоры находятся в продвинутой стадии – уточняются все детали будущего переезда футболиста в Англию.

В свои 27 лет Дауд уже шесть лет является игроком дортмундцев, Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 млн евро.

Ранее «Брайтон» подписал молодого форварда «Уотфорда» Жоау Педру и ветерана АПЛ Джеймса Милнера из «Ливерпуля». Переход Дауда станет, вероятно, третьим летним усилением «чаек».

Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона