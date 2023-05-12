Артета опроверг новость о том, что Зинченко выбыл до конца сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил приятную новость для болельщиков «канониров» - один из лидеров команды, украинский универсал Александр Зинченко ещё сможет сыграть в оставшихся трёх матчах текущего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам специалиста, Зинченко ещё не сыграл свой последний матч и может выйти на поле в домашней игре против «Брайтона». Она ожидает «пушкарей» в грядущее воскресенье, 14 мая.

Что касается Вильяма Салиба, то француз, по словам Артеты, точно не сыграет в грядущие выходные с «Брайтоном» и вряд ли будет готов к матчу 37 тура АПЛ.

Ранее СМИ опубликовали новость о том, что Салиба и Зинченко не смогут помочь «Арсеналу» до конца сезона.