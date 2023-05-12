Знаменитый полузащитник атаки лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха стал ещё ближе к уходу из своего клуба. Источники британского портала Football Insider не сомневаются, что ивуариец покинет «Селхерст Парк» грядущим летом в качестве свободного агента, так как в менеджменте этой лондонской команды уже не верят в возможность сохранить игрока.

Напомним, что трудовое соглашение игрока с «орлами» рассчитано до конца текущего сезона. Всего в рамках него у ивуарийца в активе 27 матчей за клуб – в них он отметился семью голами и тремя ассистами во всех турнирах.

Заха непрерывно является игроком «Кристал Пэлас» уже на протяжении восьми лет. Ранее сообщалось об интересе к опытному игроку АПЛ от лондонского «Арсенала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса».