Гвардиола: «Холанн не провёл бы такой интенсивный матч в Мадриде, если бы был уставшим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил болельщиков, что нападающий Эрлинг Холанн находится в хорошей форме. Напомним, 22-летний норвежец не забивал в двух последних матчах своей команды.

«Холанн в хорошей форме, он бы не провёл такой интенсивный матч в Мадриде, если бы был уставшим. Думаю, с ним всё хорошо. Он ещё многое может дать команде в этом сезоне», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

До матча с «Реалом» на счету Холанна было 7 голов в 3 последних поединках в Лиге чемпионов. 5 из них норвежец забил «РБ Лейпцигу» в ⅛ финала, а 2 – мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале.