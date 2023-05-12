«Арсенал» требует за Джаку 10 миллионов евро, но «Байер» хочет скидку

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может вернуться в немецкую Бундеслигу, где ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». По информации от журналиста Тони Хуанмарти, швейцарец очень интересен леверкузенскому «Байеру».

Источник сообщает, что «Арсенал» требует за своего полузащитника 10 миллионов евро. «Байеру» эта цифра пока не нравится, поэтому клуб хочет выпросить у «канониров» дополнительную скидку, прежде чем предпринимать конкретные попытки провернуть трансфер.

Напомним, Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года и с тех пор в одно время был капитаном команды. В составе «канониров» швейцарец выиграл два Кубка Англии.