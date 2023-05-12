Тухель: «Арсенал» – отличный пример того, как сразу несколько игроков атаки могут много забивать»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель привлё в пример лондонский «Арсенал» в качестве команды, где сразу несколько игроков выделяются хорошей результативностью. Напомним, в этом розыгрыше АПЛ у «канониров» минимум 10 мячей забили 4 игрока – Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.

«Арсенал» – отличный пример того, как сразу несколько игроков атаки могут много забивать. Причём главным бомбардиром в этой команде является не «девятка». Возможно, если бы я провёл больше времени с «Баварией», и у нас была бы хорошая подготовка, мы могли бы создавать из завершать моменты без чистого форварда. Наша цель – иметь в составе несколько игроков, забивших около 16 голов за сезон», – заявил Тухель на пресс-конференции.