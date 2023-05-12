Лукаку хочет проявить себя перед Почеттино

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», вернется в лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Mirror.

Как стало известно журналистам, центрфорвард примет участие в предсезонных сборах «пенсионеров». Ромелу намерен проявить себя перед аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, который должен возглавить команду в июне.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний нападающий провел 21 поединок, записав на свой счет шесть забитых мячей (два – с пенальти) и пять результативных передач.