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Лукаку хочет проявить себя перед Почеттино

12 Мая 2023 • 14:29 Комментировать

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», вернется в лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Mirror.

Как стало известно журналистам, центрфорвард примет участие в предсезонных сборах «пенсионеров». Ромелу намерен проявить себя перед аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, который должен возглавить команду в июне.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний нападающий провел 21 поединок, записав на свой счет шесть забитых мячей (два – с пенальти) и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино
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