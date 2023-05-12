Инсайдер высказался о будущем Пулишича

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку ближайшим летом. Комментарий на этот счёт дал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Я думаю, что Пулишич уйдёт, да. Он хочет чувствовать себя важным игроком в клубе и стабильно играть, а в «Челси» этого не происходит», - сказал Романо CBS Sports.

Ранее слухи связывали Кристиана Пулишича с двумя грандами из «Италии» - с «Наполи» и «Ювентусом».

Пулишичу 24 года, его действующий контракт с «Челси» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают американского футболиста в 32 миллиона евро.