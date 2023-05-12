Мудрик: «Челси - большой клуб, нам нужно побеждать»

Хавбек лондонского «Челси» Михаил Мудрик высказался касательно победы над «Борнмутом» в последнем матче. «Синие» выиграли на выезде со счетом 3:1.

«Это очень важная победа для команды и болельщиков. Нам нужно продолжать в том же духе и сохранять такой уровень игры, ведь «Челси» - большой клуб. Мы должны быть всегда нацелены на победу», - приводит слова полузащитника пресс-служба лондонского клуба.

В следующем поединке «Челси» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Встреча состоится в субботу, 13 мая. После 34 сыгранных матчей «пенсионеры» набрали 42 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.