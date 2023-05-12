Йорк оценил результаты «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о результатах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

«Результаты «Юнайтед» в нынешнем сезоне недостаточно успешны. Команда постоянно оглядывается назад и отчаянно старается удержаться на четвертом месте. Не думаю, что руководство клуба устраивает такое», - передает слова Дуайта таблоид Daily Star.

Следующий матч манкунианцы проведут против «Вулверхэмптона». После 34 сыгранных матчей подопечные тен Хага занимают четвертое место в АПЛ, отставая от идущего третьим «Ньюкасла» на два балла.