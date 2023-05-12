Холанна признали игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги в апреле. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В прошлом месяце Холанн принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии. В них норвежский нападающий записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что недавно Эрлинг Холанн установил новый рекорд Премьер-лиги. Ранее никто в истории не забивал 35 голов в одном сезоне АПЛ. В предстоящих матчах 22-летний бомбардир может улучшить свой показатель.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 14 мая – против «Эвертона» на выезде.