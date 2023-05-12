«Арсенал» хочет усилиться португальским полузащитником

Португальский полузащитник Рубен Невеш, который выступает за «Вулверхэмптон», может перейти в другой английский клуб. Согласно информации Fichajes, в услугах хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» предпримут попытку заполучить Рубена в летнее межсезонье.

Сумма потенциальной сделки может составить 40 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 32 поединка, в которых записал на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.