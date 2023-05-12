Мудрик: «Расту каждый день в «Челси»

Украинский полузащитник Михаил Мудрик поведал о том, как проходит его адаптация в лондонском «Челси».

«Получаю удовольствие от работы здесь. Мне нравится играть с такими хорошими футболистами. Чувствую, что расту каждый день, мне приятно осознавать это. Впереди у нас еще много чего хорошего», - передает слова футболиста пресс-служба «пенсионеров».

Михаил пополнил ряды «Челси» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2031 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Мудрик сыграл 13 матчей и отдал два ассиста.