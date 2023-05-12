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Мудрик: «Расту каждый день в «Челси»

12 Мая 2023 • 13:08 Комментировать (2)

Украинский полузащитник Михаил Мудрик поведал о том, как проходит его адаптация в лондонском «Челси».

«Получаю удовольствие от работы здесь. Мне нравится играть с такими хорошими футболистами. Чувствую, что расту каждый день, мне приятно осознавать это. Впереди у нас еще много чего хорошего», - передает слова футболиста пресс-служба «пенсионеров».

Михаил пополнил ряды «Челси» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2031 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Мудрик сыграл 13 матчей и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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ингерман
12 Мая 2023 в 13:14
ай.. растец он уверх па леснице ведущей униз.. с чемпиёншипа и начнец свой падъем.. вазможна.. А-ха-ха-ха! )))
Vladik1993-25
12 Мая 2023 в 13:10
Так и не сказал куда растет - в высоту или как Азар в ширину!!!
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