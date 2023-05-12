Холанн – игрок года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан лучшим игроком года в Английской премьер-лиге по версии Ассоциации футбольных журналистов. Эту награду норвежец получил в своём дебютном сезоне на туманном альбионе.

Прошлым летом «Манчестер Сити» оформил трансфер Холанна из дортмундской «Боруссии», заплатив сумму отступных в районе 60 миллионов евро. За «горожан» ранее уже выступал отец футболиста Альф-Инге.

В первом же сезоне в Премьер-лиге Холанн установил рекорд по количеству забитых голов за одну кампанию, наколотив 35 мячей в 32 матчах. До конца текущего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» осталось сыграть ещё 5 поединков