Три гранда претендуют на Ковачича

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Челси» Матео Ковачич близок к уходу из столичного коллектива. Как стало известно Todofichajes, игрок находится в сфере интересов сразу трех европейских топ-клубов.

По данным источника, в борьбе за 29-летнего футболиста сойдутся мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциального трансфера может составить 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Матео провел 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.