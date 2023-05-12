Опенда вряд ли перейдёт «Лидс», игроку больше нравится вариант с «Арсеналом»

Нападающий «Ланса» Луи Опенда не горит желанием переходить в «Лидс», который рискует потерять прописку в Английской премьер-лиге. Зато бельгиец не против пополнить ряды лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Джонатан Джонсон в социальных сетях.

Опенда проводит свой дебютный сезон за «Ланс» и стал одним из главных открытий нынешнего розыгрыша чемпионата Франции. На счету бельгийца 19 голов и 3 результативные передачи в Лиге 1, что делает его четвёртым лучшим бомбардиром турнира.

23-летний Опенда ранее выступал в Нидерландах за «Витесс», а до этого защищал цвета «Брюгге».