Новый контракт Ремсдейла с «Арсеналом» не будет подписан на этой неделе

До конца этой недели не стоит ждать официальных новостей о продлении контракта голкипера Аарона Ремсдейла с лондонским «Арсеналом». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источник добавил, что несмотря на это, новый контракт англичанина почти полностью согласован. Сторонам потребуется ещё несколько дней, чтобы проверить последние детали, а затем поставить подпись на нужных бумагах.

Отмечается, что новый контракт Ремсдейла с «Арсеналом» будет рассчитан до лета 2028 года. Аарон выступает за «канониров» с лета 2021 года, когда перебрался из «Шеффилд Юнайтед», который к тому моменту вылетел в Чемпионшип.