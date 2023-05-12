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Кейн озвучил «Тоттенхэму» своё решение

12 Мая 2023 • 09:31 Комментировать

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение относительно своего будущего. Как стало известно журналистам Sports Zone, 29-летний бомбардир хочет покинуть столичный клуб грядущим летом.

В свою очередь руководство «шпор» готово продать своего лидера, но при одном условии. «Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в другой английский клуб. За пределами Туманного Альбиона у Гарри есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Интерес к нападающему проявляет «ПСЖ».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Контракт форварда рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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