Кейн озвучил «Тоттенхэму» своё решение

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение относительно своего будущего. Как стало известно журналистам Sports Zone, 29-летний бомбардир хочет покинуть столичный клуб грядущим летом.

В свою очередь руководство «шпор» готово продать своего лидера, но при одном условии. «Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в другой английский клуб. За пределами Туманного Альбиона у Гарри есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Интерес к нападающему проявляет «ПСЖ».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Контракт форварда рассчитан до завершения сезона-2023/2024.